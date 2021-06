Passante, gli assessori Falcone e Cordaro a Capaci: "Entro l’autunno la consegna della stazione"

"Entro l’autunno consegneremo la nuova stazione di Capaci ai cittadini". Ad annunciare la notizia sono gli assessori regionali, rispettivamente alle Infrastrutture e al Territorio, Falcone e Cordaro che questa mattina hanno effettuato in sopralluogo al cantiere del passante ferroviario in via Primo Carnera. "Abbiamo chiesto a Rfi e Italferr - spiega Falcone - di anticipare l’apertura dell’opera a settembre, per farla coincidere con il rientro a scuola degli studenti e la ripresa del movimento dei pendolari. Confidiamo nell’impegno di tutti gli attori in causa - continua - per raggiungere presto questo risultato così strategico per la mobilità nel Palermitano".

I lavori sono in gran parte già ultimati. "Tra circa tre mesi - aggiunge Cordaro - anche Capaci avrà la sua stazione ferroviaria. Il governo Musumeci, ancora una volta, si conferma il governo del fare e non del dire". Il progetto della nuova stazione si era arenato a causa di un contenzioso burocratico risolto dalla Regione in sinergia con Rfi e Comune. "Stiamo spingendo, come non avveniva da anni, per uno sviluppo reale - aggiunge Falcone - del passante ferroviario. Oggi sono quasi ultimati i lavori per circa cinque milioni di euro, che restituiscono al capoluogo una moderna infrastruttura ferroviaria sotterranea, ben inserita nel contesto urbano di Capaci, ideale - conclude - per soddisfare la forte domanda di collegamenti rapidi con Palermo e con l’aeroporto di Punta Raisi". "Un grande sogno - commenta il sindaco Pietro Puccio- che si sta realizzando, una infrastruttura essenziale, molto efficace per il rilancio dell’economia nel nostro comprensorio".

Al sopralluogo hanno partecipato anche il direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, i deputati all'Assemblea regionale Mario Caputo e Giuseppe Lupo e il dirigente di Rete ferroviaria italiana Maurizio Infantino.