Pressing dei sindacati sul Comune: "Il passaggio a full time di 2.400 impiegati avvenga in un'unica soluzione"

Durante l'audizione in Prima e Settima commissione consiliare, Cgil, Csa-Cisal, Cisl e Uil hanno chiesto "un tavolo ad hoc con l'amministrazione per definire gli aspetti tecnici indispensabili per dare concretezza alla vertenza"