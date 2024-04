Lavori sui passaggi a livello, scattano chiusure notturne a Cefalù e Terrasini

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” sarà oggetto di chiusure notturne - a Cefalù e Terrasini - per consentire alle maestranze di Rfi (Rete ferroviaria italiana) l’esecuzione di interventi in prossimità di due passaggi a livello ferroviari. In particolare, nelle notti comprese tra mercoledì 17 e venerdì 19 aprile, tra le 23 e le 10 del mattino, sarà coinvolto il passaggio a livello al chilometro 180, a Cefalù, con itinerario alternativo attraverso l'autostrada A20 tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono.

Nelle notti comprese tra venerdì 19 e giovedì 25 aprile, tra le 21 e le 6 del mattino, sarà interessato il passaggio a livello al chilometro 298,300, a Terrasini, con itinerario alternativo attraverso l'autostrada A29 tra gli svincoli di Terrasini e Montelepre. "In entrambi i casi - dicono all'Anas - ai soli residenti sarà consentito il transito sino a ridosso del cantiere".