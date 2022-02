Ztl, la terza commissione: "Sì ai pass per gli operai edili impegnati nei cantieri del centro storico"

"Anche i dipendenti delle imprese edili, impegnati nei cantieri edili del centro storico, potranno ottenere il pass per accedere alla Ztl. Prima per bisognerà presentare la documentazione attestante la regolarità del contratto di lavoro e constatare l'idoneità dei veicoli alle norme vigenti". Lo rendono noto i consiglieri comunali della terza commissione Paolo Caracausi, Concetta Amella, Elio Ficarra, Massimo Giaconia e Catia Meli, al termine di un'audizione dei dirigenti Amat.

Finora gli uffici di Amat hanno respinto le istanze per la concessione di agevolazioni agli operai, mentre hanno accolto sia quelle dei titolari delle ditte sia dei capi cantiere. Ora, con l'intervento della commissione, arriva l'ok anche per gli operai "costretti finora, a causa di una lacuna normativa, ad una spesa eccessiva per recarsi sul luogo di lavoro. Stiamo parlando di centinaia di operai che lavorano nei vari cantieri edili sorti anche nel centro storico grazie al superbonus".