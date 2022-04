VIDEO | Lacrime dietro le mascherine, dopo due anni tornano le processioni del Venerdì Santo

Dalla confraternita della Soledad, la più antica di Palermo, a quella della chiesa appena restaurata dei Santi Cosma e Damiano al Capo. In migliaia tra le strade del centro. Dai fedeli presenti ai riti pasquali un pensiero rivolto al conflitto in Ucraina. Orlando: "In questo tempo di guerra ritrovarsi è fondamentale per costruire insieme la pace"