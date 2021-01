Rosalia partorisce tre gemellini e realizza il suo sogno alla Triolo Zancla

In un periodo in cui dagli ospedali arrivano quasi sempre brutte notizie per via della pandemia, la casa di cura Triolo Zancla comunica invece un lieto evento, ovvero la nascita di tre gemellini che, come la madre, stanno tutti bene. Il parto è avvenuto alla trentacinquesima settimana di gravidanza e, seppur non straordinario, resta comunque un fatto abbastanza raro in città.

A diventare genitori di tre figli in una volta sola sono stati due palermitani, Rosalia e Salvatore, che hanno scelto i nomi Costanza Maria, Azulema Maria e Federico per i loro bimbi. Come spiegano dalla casa di cura, "il parto, non comune, si è realizzato al termine della trentacinquesima settimana di gestazione, epoca che si è potuta raggiungere grazie al continuo monitoraggio dell’ultimo periodo della gravidanza effettuato dall’équipe multidisciplinare, composta da ostetrici, neonatologi, internisti e anestesisti) che hanno lavorato in sinergia".

I neonati, tutti di peso adeguato per la fase della gravidanza in cui sono nati, sono tutti in buona salute e sono stati affidati alle cure del reparto di Neonatologia della Triolo Zancla, aperto 24 ore su 24 alle visite dei genitori per consentire un sereno avvio dell’allattamento materno a qualsiasi età gestazionale.