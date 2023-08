Donna trapiantata di cuore partorisce al Civico: "Non potevo avere figli, è lei la mia Vittoria"

Parto spontaneo, nell'unità di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Arnas Civico di Palermo, per una donna trapiantata di cuore dodici anni fa a Palermo. La neomamma di 32 anni ha dato alla luce Vittoria che pesa 3.316 chili e sta bene. La signora era nata con una grave patologia congenita, una cardiopatia ipertrofica ostruttiva al ventricolo sinistro e l'unica indicazione dei medici era stata quella del trapianto di cuore, senza possibilità di poter aspirare a una gravidanza.

"A 18 anni mi sono sottoposta al trapianto di cuore all'Ismett di Palermo - dice la donna, che si trova ancora in ospedale -. Ai miei genitori i medici, allora, avevano detto che non avrei superato l'anno di età. Poi sono stata seguita sia all'ospedale Civico e già a 4 anni mi hanno impiantato uno pacemaker e poi al policlinico San Donato Milanese ad appena 13 anni sono stata sottoposta a un altro intervento a cuore aperto. Infine, il trapianto a 18 anni, quando la situazione si era resa inevitabile e l'unica strada era quella di un cuore nuovo".

La vita per questa donna era diventata difficile "non riuscivo più a vestirmi e a camminare", dice, ma dopo il trapianto, tutto è cambiato."Mi avevano detto - aggiunge - che non avrei potuto avere figli, la stessa cosa anche dopo il trapianto, molti lo sconsigliavano. Oggi, nonostante sia stata una gravidanza a rischio, partorire in modo spontaneo mi ha fatto vivere il momento della nascita di Vittoria partecipando attivamente, per questa ragione sono molto grata ai medici e ai sanitari che mi hanno assistito. Ci sono state tutte le condizioni per permettermi un parto con una ripresa molto più rapida".