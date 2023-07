Partorisce nonostante una grave malattia al cuore, a Palermo il secondo caso al mondo

Partorire un bambino avrebbe potuto portarla alla morte per via di una grave e rara malattia genetica al cuore che predispone verso aritmie maligne ventricolari. Solo grazie a un'équipe multidisciplinare dell'ospedale Civico, una donna palermitana di 30 anni affetta da una patologia, che i medici chiamano "tachicardia ventricolare polimorfica catecolergica", ha portato a termine la gravidanza senza complicazioni per sé e per suo figlio. Si tratta del secondo caso al mondo, come dimostra la letteratura scientifica pubblicata su Pubmed, la principale banca dati in campo biomedico.

La neomamma, alla sua seconda gravidanza (la prima terminata prematuramente alla 31esima settimana), soffre di questa malattia dalla nascita e vive col defibrillatore impiantabile per scongiurare ogni pericolo. "Per queste pazienti - racconta a PalermoToday il dottore Antonio Maiorana, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Civico - programmare il parto è un evento estremamente complesso perché bisogna coordinare tanti aspetti. Ecco perché è stata messa in piedi un'équipe multidisciplinare composta da ginecologi, ostetrici, cardiologi, aritmologi, anestesisti e neonatologi che ha seguito la paziente non solo durante il parto, ma anche nell'arco della gravidanza".

Un'équipe multidisciplinare all'opera

Proprio l'approccio multidisciplinare, infatti, ha consentito ai medici che l'avevano in cura di scoprire per tempo i segni del problema. "La paziente ha mostrato una grave insufficienza placentare - aggiunge il dottor Gregory Dendramis, aritmologo dell'Arnas Civico - che ha portato sia a un rallentamento della crescita intrauterina del feto, sia a un rischio per la giovane che ha così visto modellata passo passo la sua terapia cardiologica. Inoltre, grazie anche a un attento monitoraggio ecografico fetale, è stato possibile raggiungere la 37esima settimana, scongiurando per giunta per la seconda volta un parto pretermine".

Quasi nove mesi di attesa e attenzioni, fino al parto cesareo sotto controllo cardiologico continuo per evitare qualsiasi crisi e non mettere a rischio due vite. In sala operatoria i dottori Francesco Forlani e il Giovanni Parisi che hanno eseguito il cesareo, il dottor Gregory Dendramis che ha curato e gestito la parte cardiologica e aritmologica, il dottor Gianfranco Fundarò che ha curato la parte anestesiologica e la dottoressa Nigrelli che si è presa cura della piccola neonata.

Civico, un ospedale d'eccellenza

Ecco, dunque, che il Civico si attesta tra gli ospedali di eccellenza capace di gestire casi complessi come questo. "Dietro a un evento come questo - conclude il dottore Maiorana, a capo del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Civico e dell'ambulatorio di gravidanza a rischio, il cui responsabile è il dottor Francesco Forlani, il ginecologo che ha seguito la paziente sin dalle prime settimane di gravidanza - c'è uno sforzo organizzativo enorme che va oltre i nove mesi di una gravidanza. Se pensiamo che questo è il secondo caso al mondo su una paziente di questo tipo, siamo di fronte a un risultato d'eccellenza".

Una storia dunque più unica che rara. "Questo caso - puntualizza anche Giuseppe Sgarito, che dirige il reparto di Elettrofisologia - rappresenta un’ulteriore sommessa vinta dall'Arnas Civico che, così, risulta essere sempre più azienda di riferimento regionale nella gestione di casi clinici a elevata complessità sia dal punto di vista clinico, organizzativo ed assistenziale, grazie a operatori sanitari di eccellenza, ma anche grazie al lavoro svolto dalla Direzione strategica aziendale (con il direttore generale Roberto Colletti e il direttore sanitario Gaetano Buccheri) che ha deciso di investire tanto sul livello di eccellenza delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini".

La tachicardia ventricolare polimorfica catecolergica

Ma che genere di malattia soffriva la donna? "La tachicardia ventricolare polimorfica catecolergica (Cpvt) - precisa l'aritmologo del Civico - è una grave malattia aritmogena genetica, caratterizzata da insorgenza di gravi aritmie cardiache come la tachicardia ventricolare indotta dallo stress adrenergico, che si manifesta con sincope e morte improvvisa. La prevalenza in Europa è di 1 su 10 mila. I farmaci beta-bloccanti (nadololo e propranololo) a dosaggio massimo tollerato sono il trattamento migliore per questi pazienti, perché utili a controllare le aritmie. In alcuni soggetti, per prevenire l'arresto cardiaco e la morte improvvisa, l'impianto di un defibrillatore cardiaco (come nel caso della nostra paziente) è altamente consigliato in prevenzione primaria. L'attività fisica deve essere fortemente limitata, anche se la diagnosi precoce e il trattamento adeguato possono aumentare in modo significativo le attese di vita".