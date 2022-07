Beneficenza: a Carini lunedì la Partita del Cuore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 25 Luglio, nel Campo Pasqualino di via Angelo Morello,67, a Carini in provincia di Palermo, si terrà la partita del Cuore organizzata da "Memursia" (pagina instagram degli studenti del liceo Ugo Mursia di Carini) E dalla società calcistica dilettantistica A.S.D Città di Carini. L'evento sarà gratuito e ci sarà musica, telecronaca, DJ SET. L'evento sarà gratuito e aperto a tutti e sarà questo lunedì 25 Luglio dalle ore 20:00 alle ore 23:00. I soldi raccolti andranno all'associazione Siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori dell'infanzia (ASLTI). È una Associazione Palermitana