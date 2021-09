Finisce ai domiciliari per tentato furto, ma in casa ha piante di cannabis: per un 19enne scatta anche la denuncia

E' successo a Partinico. Il giovane aveva tentato di impossessarsi di alcune auto posteggiate in piazza Bonura e sono scattate le manette. Nel corso dei controlli nella sua abitazione, gli agenti hanno poi scoperto la coltivazione

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico per tentato furto aggravato. Per lui è scattata anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 19enne è accusato di avere tentato di rubare due auto, parcheggiate in piazza Bonura, con l'aiuto di un complice. Il colpo è sfumato perché alcuni passanti hanno allertato la polizia. All'arrivo degli agenti, i due sono fuggiti. A poche centinaia di metri, gli agenti hanno individuato il 19enne. E' stato riconosciuto dai testimoni e l'arresto è stato convalidato. Gli sono stati concessi i domiciliari. Nella sua casa c'erano però tre piante di cannabis alte circa 70 centimetri. Da qui la denuncia.