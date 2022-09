Follia a Partinico: uomo colpito con una transenna, rapinato e lasciato nudo in strada

Lo avrebbero prima picchiato con una transenna, poi rapinato e quindi lasciato per strada nudo in piena notte. Due giovani, rispettivamente di 23 e 30 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Partinico con l'accusa di "rapina aggravata in concorso".

"I due, entrambi pregiudicati - dicono dalla questura - forse ubriachi hanno percosso la vittima, un 34enne, con una transenna in ferro ed altri oggetti contundenti. Poi l'uomo è stata denudato, quindi i due gli hanno portato via 50 euro e un pacchetto di sigarette". L’allarme sarebbe stato lanciato alla polizia dalla stessa vittima che, nonostante fosse ferito e stordito, è riuscita a rivestirsi e a raggiungere a piedi il commissariato raccontando cosa gli fosse appena accaduto.

I poliziotti, sulla base degli elementi acquisiti e grazie alla conoscenza del territorio, nel giro di pochi minuti hanno rintracciato i due e li hanno arrestati.