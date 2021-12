La madre si sente male e il figlio le cade dalle braccia: neonato di 45 giorni in coma

Quel figlio lo ha desiderato tanto e ora, ad appena 45 giorni, è già ricoverato in coma all'ospedale dei Bambini, appeso tra la vita e la morte dopo essere caduto dalle braccia della mamma. Il piccolo ha un edema cerebrale e si trova nel reparto di Rianimazione. Secondo la ricostruzione più accreditata dagli inquirenti si è trattato di un incidente, avvenuto domenica a Partinico: mentre sua madre lo teneva in braccio, infatti, si sarebbe sentita male e il piccolo le sarebbe scivolato finendo per terra con conseguenze gravissime.

Sull'episodio indaga la polizia e, per poter fare gli accertamenti necessari, il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ha aperto un fasciolo "modello 45", cioè senza ipotesi di reato. Sono stati i medici del Di Cristina, dopo aver visto le condizioni del bambino, ad allertare - come da prassi - le forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio alla madre che - per motivi ancora non chiariti - si sarebbe sentita male e sarebbe stramazzata al suolo. Nella caduta il bimbo avrebbe battuto la testa per terra. Quando la donna avrebbe riaperto gli occhi si sarebbe resa conto di quanto accaduto e avrebbe chiamato il marito, che in quel momento si trovava al lavoro, per correre verso l'ospedale.

I medici hanno prestato le prime cure al bambino e hanno contattato il 112 per segnalare l’episodio e verificare che dietro non ci fosse altro. E al momento questa ipotesi sembra esclusa. Gli investigatori hanno preso contatti con il personale sanitario e hanno ascoltato il racconto dei genitori per poi riferire tutto in Procura.