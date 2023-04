Scontro sul nome del liceo a Partinico: "Si chiami Peppino Impastato", ma il Comune si oppone

Scontro a Partinico sul nome del liceo attualmente intestato a Santi Savarino. Da un lato c'è il Consiglio d'istituto che ha deciso di intitolarlo a Peppino Impastato, militante di Democrazia proletaria ucciso dalla mafia nel 1978, e alla madre Felicia, dall'altro c'è l'amministrazione comunale che non sarebbe d'accordo sulla nuova intestazione.

"Quasi un anno fa - si legge in un post dell'associazione Casa memoria Felicia e Peppino Impastato - avevamo appreso con gioia la notizia del cambio di nome del liceo di Partinico, da Santi Savarino, alla nuova intestazione come 'Istituto d'istruzione superiore statale Felicia e Peppino Impastato'. Una decisione che il Consiglio d'istituto aveva preso all’unanimità il 6 giugno del 2022, scelta importante che segnava una chiara volontà da parte della scuola di affermare i valori democratici e costituzionali contro ogni forma di prevaricazione, rimediando alla precedente intitolazione a un personaggio noto (Savarino, ndr) per aver firmato le leggi razziali durante il regime fascista e per avere avuto ambigue vicinanze e contiguità con esponenti della mafia. A questo punto si aspettavano solo i tempi burocratici. Apprendiamo invece con amarezza che l’amministrazione comunale di Partinico vuole mettere in discussione il cambio di denominazione deciso dagli organi collegiali del liceo di Partinico con una mozione che andrà in discussione il 19 aprile 2023. E’ un atto grave che va contro la scelta antimafia, antifascista e antirazzista operata dagli organi decisionali della scuola"

L'associazione inoltre ricorda che "Peppino Impastato ha frequentato questo liceo a Partinico, oggi è per i giovani un punto di riferimento importante, simbolo della fuoriuscita dalla mafia operata a partire da un impegno politico di forte matrice antifascista. Felicia, sua madre, è stata definita 'partigiana della lotta alla mafia' e riconosciuta in tutta Italia come 'donna di democrazia' per essersi rivolta alla Giustizia e aver denunciato gli assassini mafiosi del figlio. Ci sembrano due nomi che possano ben rappresentare il liceo di Partinico". E concludono: "Come Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato ci chiediamo cosa ci sia dietro a questo rifiuto nei confronti di due nomi che rappresentano la libertà e la democrazia. Cosa porta a preferire invece il nome di Santi Savarino?".

Sulla stessa lunghezza d'onda Rifondazione comunista che interviene sulla vicenda con una nota a firma di Federica Fuoco, segretaria del circolo Peppino Impastato di Partinico. "Apprendiamo con sdegno la volontà dell'amministrazione e del consiglio comunale di mettere in discussione il cambio di denominazione deciso dagli organi collegiali del liceo scientifico di Partinico. Ciò avviene proprio nel momento in cui, finalmente, è in corso un iter per rimediare a un errore storico quale l'intitolazione di una scuola superiore a un personaggio ambiguo come Santi Savarino, firmatario delle leggi razziali e che si dichiarava 'a disposizione' di Frank Coppola, detto Tre Dita, uno degli esponenti più noti della mafia della sua epoca. La mozione che andrà in discussione mercoledì 19 aprile è un grave atto politico che indirettamente va a contestare anche la scelta antimafia operata dall'istituto di modificare la propria denominazione nel nome di Peppino Impastato, ex studente di questo liceo, vittima della violenza mafiosa in conseguenza del suo impegno politico, culturale e sociale, e di Felicia Bartolotta, madre coraggiosa che ha portato avanti la battaglia per avere giustizia e mandare alla sbarra gli assassini del figlio".