Partinico, il centro storico torna all'antico splendore: al via riqualificazione milionaria

Il centro storico di Partinico tornerà all'antico splendore. Sarà, infatti, interessato da un importante intervento di riqualificazione urbana che cambierà completamente l'immagine del Comune, restituendo al territorio omogeneità ed eleganza. Il progetto, finanziato dall'assessorato regionale dei Beni culturali con fondi POC 2014/2020 per circa 5 milioni di euro, riguarderà corso dei Mille, arteria che risale alla seconda metà dell'800, e le aree circostanti ovvero l'insediamento più antico del paese, attorno al quale l’abitato si è espanso nel tempo e che ancora oggi costituisce il nucleo dello sviluppo socio-economico del territorio. “Il centro storico di Partinico – sottolinea l'assessore Alberto Samonà – si presenta in maniera disomogenea e disarmonica, riducendo al minimo il proprio potenziale attrattivo. Come spesso accade, infatti, tutto il centro è stato interessato negli anni da interventi occasionali e disarticolati che non hanno tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, lasciando molte cicatrici nel territorio. Il finanziamento, che si innesta in una politica di recupero filologico e di valorizzazione dei centri storici cittadini portata avanti dal Governo Musumeci, intende incidere sull'estetica complessiva del paesaggio urbano, restituendo gradevolezza e attrattività anche per il recupero della cultura e della storia dei luoghi, quale volano per il rilancio delle economie locali”.

Il progetto

L'asfalto esistente lascerà il posto all'originale basolato in pietra grigia di Billiemi, che all'origine era stato collocato a lisca di pesce. Verranno recuperati e garantiti i tipici accessi carrabili (Passi Carrai) e i raccordi, ridefinite le aiuole degli alberi con l'apposizione di griglie in ghisa per ridurre le barriere architettoniche, e sarà rifatta la toponomastica che oggi si presenta con vecchie targhe. Sarà recuperata, inoltre, la numerazione dei fabbricati, un tempo realizzata da un biscotto di argilla molto spesso di forma ottagonale con la superficie smaltata di bianco e la bordura e il numero in colore azzurro intenso. L'intervento finanziato riguarderà anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e il recupero del verde urbano. Nel dettaglio i lavori interesseranno, oltre al tratto di corso dei Mille che si estende da piazza Garibaldi alla piazza davanti alla chiesa di San Giuseppe, piazza Duomo, piazza Verdi, via Vittorio Emanuele Orlando, via Capo dell’Acqua, la piazza denominata l’Antica Pescheria e piazza Garibaldi. L’intervento sarà completato dall’introduzione di elementi di arredo scelti in coerenza con lo stile architettonico dei luoghi e da opere di miglioramento complessivo del verde pubblico nelle zone interessate dai lavori, soprattutto nell'area adiacente ai quattro angoli della Fontana e in piazza Garibaldi dove i quattro alberi storici di Ficus Microcarpa, registrati dalla Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Palermo, saranno sottoposti ai necessari interventi di manutenzione e abbellimento.