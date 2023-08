Partinico, incendiata la Maserati del consigliere comunale Vanessa Costantino

Incendiata l'auto del consigliere comunale di Partinico Vanessa Costantino e del marito Antonello Virga (ex consigliere). La vettura era parcheggiata in via Cappellini. Il rogo, scoppiato poco dopo le 2 di questa notte, ha danneggiato la Maserati intestata ad una società collegata al sindacato che i due gestiscono con annesso Caf. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti immediatamente dopo l’allarme lanciato al centralino. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Vanessa Costantino, 31 anni, è stata eletta con Fratelli d’Italia ed è al suo secondo mandato. "Solidarietà e vicinanza per il vile gesto che la scorsa notte, probabilmente per mano dolosa, ha ridotto in fiamme l’autovettura del consigliere di Partinico Vanessa Costantino. Riteniamo sia un fatto di inaudita gravità, per il quale gli inquirenti sono già all’opera per fare al più presto chiarezza. Non arretriamo di un solo passo di fronte a chi pensa di potere intimidire le istituzioni con gesti di prepotenza e di brutale violenza", così in una nota congiunta il vicesindaco di Palermo e parlamentare nazionale, Carolina Varchi insieme al coordinatore provinciale e senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.