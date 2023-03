Partinico, Schifani inaugura col ministro Crosetto la nuova caserma dei carabinieri: "Forte presenza dello Stato"

L'accoglienza delle scolaresche e le note della fanfara del 12° reggimento carabinieri Sicilia hanno accompagnato la solenne cerimonia di inaugurazione della sede della Compagnia carabinieri di Partinico, nel Palermitano, intitolata al tenente colonnello Luigi Geronazzo, medaglia d'argento al valor militare "alla memoria", ucciso da una banda di briganti nel 1947.

Presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto, il comandante generale dell’Arma Teo Luzi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il provveditore interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria Francesco Sorrentino, l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, l'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, il sindaco di Partinico Pietro Rao e numerose autorità civili, militari e religiose.

"L'inaugurazione di una nuova e moderna caserma dell'Arma dei carabinieri, oggi, a Partinico, è la forte testimonianza della presenza dello Stato in Sicilia a tutela della sicurezza dei cittadini e per la lotta alla criminalità organizzata - dice il presidente Schifani - Desidero ringraziare il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha cancellato importanti impegni istituzionali per essere presente a Partinico, e anche il comandante generale dell'Arma Teo Luzi per l'impegno quotidiano dei carabinieri a presidio del nostro territorio".

La nuova caserma, già operativa dal gennaio scorso, sorge in via De Amicis; è stata realizzata dal Provveditorato delle Opere pubbliche, con circa 4 milioni 250 mila euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione nella disponibilità del ministero dell'Interno. E' stato reperito anche il finanziamento 2 milioni e 250 mila euro per il completamento delle opere dei locali attigui che saranno destinati una volta completati agli alloggi dei militari. La struttura è stata realizzata tenendo conto delle nuove norme tecniche sulle costruzioni.