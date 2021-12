Morì dopo un conflitto a fuoco: ricordato a Partinico l'appuntato Favazzi

E' stato ricordato oggi a Partinico con la deposizione di una corona d'alloro l'appuntato Antonino Favazzi, morto 37 anni fa in seguito ad un conflitto a fuoco con alcuni malvivanti che avevano rapinato un circolo ricreativo.

Favazzi, in servizio presso la compagnia dei carabinieri di Partinico nel 1980 come autista del Nucleo Radiomobile, è stato insignito della medaglia d’argento al valor civile. Il 2 dicembre 1984 era intervenuto assieme ad un collega, rispondendo ad una chiamata radio. Nel conflitto a fuoco l’appuntato Favazzi restò gravemente ferito e morì in ospedale dopo 4 giorni.

Oggi, nel 37esimo anniversario della morte dell'appuntato, Favazzi è stato ricordato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Giuseppe De Liso; dal viceprefetto Maria Baratta, in rappresentanza della commissione straordinaria che regge il Comune di Partinico, il parroco Salvatore Salvia ed un gruppo di familiari.