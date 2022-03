Partinico, al via il progetto "Basta una Zampa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto "Basta una zampa" si inserisce in un contesto territoriale nel quale è assente il servizio di intervento assistito con gli animali, ovvero il comprensorio di Partinico, 9 Comuni in provincia di Palermo con un totale di circa 160 mila abitanti.

L'intervento con gli animali andrà ad integrare e completare già quelli erogati dall'Aias di Partinico.

I beneficiari di "Basta una zampa" sono tutti gli assistiti che afferiscono al centro di riabilitazione dell'Associazione per disabili fisici, psichici e sensoriali, con diagnosi di autismo, spasticità o sindrome di Down. In termini numerici, si tratta di circa 100 persone che, su prescrizione del medico curante e monitorati da un medico veterinario esperto in Iaa, avranno accesso agli interventi terapeutici con precise caratteristiche e obiettivi, finalizzati a migliorare le loro condizioni psicofisiche.

Sostieni il progetto: il contest prevede la selezione del progetto che riceverà il maggior gradimento da parte della Community del web attraverso canali social e via e-mail (clicca qui)