Indispettito dal controllo a casa degli agenti, li aggredisce con calci e pugni: arrestato

Quando la polizia è giunta nell'abitazione, il 33enne con obbligo di dimora non c'era. Una volta rientrato, invece di fornire una giustificazione per il suo allontanamento, ha aggredito gli agenti con spintoni, calci e pugni. In manette anche il cognato, denunciata la moglie