Ancora un'aggressione in campo, arbitro quindicenne colpito con un pugno da un giocatore di 30 anni

Ancora un'aggressione a un arbitro in un campo di calcio dilettantistico. Al fischio finale della gara di terza categoria tra Terrasini e Città di Balestrate-Trappeto che si è disputata la scorsa domenica nel campo sportivo di Partinico, uno dei giocatori ha sferrato un pugno al volto del direttore di gara rompendogli il setto nasale.

Al triplice fischio, il calciatore del Balestrate-Trappeto Valerio Brugnano (30 anni) ha rincorso l'arbitro della sezione di Palermo, G.G. (15 anni), prima minacciandolo e poi sferrandogli un colpo al naso e alla mandibola che lo ha fatto crollare a terra privo di sensi. Dopo i primi soccorsi nello spogliatoio, il direttore di gara è stato immediatamente portato all'ospedale di Partinico dove, a seguito degli accertamenti, gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Per lui una prognosi di 10 giorni.

Per il giocatore, invece, è arrivata una punizione esemplare: 5 anni di squalifica che lo terranno lontano dai campi di calcio. "Il comportamento del tesserato - si legge nel comunicato ufficiale della Lnd Sicilia - è gravissimo. Ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, compreso lo sputo in occasione o durante la gara nei confronti dell'ufficiale di gara va punito con una sanzione e l'applicazione delle misure amministrative".

Il fatto avviene pochi giorni dopo alla coda violenta dell'incontro tra Villarosa e Pro Falcone, valido per la ventiduesima giornata del girone B del campionato di Promozione. In quel caso la vittima è stata l'arbitro palermitano David Bartolotta che, dopo avere convalidato un gol degli ospiti al 97', è stato rincorso e picchiato dai giocatori di casa che erano stati agguantati sull'1-1 quando ormai assaporavano la vittoria. Anche in quel caso il giudice ha inflitto pene durissime. Bartolotta la settimana scorsa ha ricevuto la solidarietà del ct della Nazionale Roberto Mancini che lo ha invitato a Coverciano.