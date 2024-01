La Cisl chiede un incontro al sindaco: "C'è una 'emergenza Palermo', servono interventi forti e concreti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La situazione è critica, i servizi sono carenti, le aziende partecipate non ricevono adeguate risorse per il loro rilancio, la sicurezza dei cittadini è continuamente messa a rischio anche perché tanti quartieri vivono nel degrado e nell’abbandono. Chiediamo dunque al sindaco Roberto Lagalla un incontro urgente per discutere di quella che ormai si può definire ‘emergenza Palermo’. Bisogna programmare interventi forti e concreti".

Ad affermarlo - dopo aver inviato una richiesta di incontro al sindaco, vicesindaco e presidente del Consiglio comunale - è Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani. "Alla luce delle crescenti problematiche inerenti la sicurezza nella città e tenuto conto delle complesse vicende che stanno interessando in queste ultime settimane le società partecipate - scrive La Piana - chiediamo un incontro, insieme alle altre organizzazioni sindacali confederali alla presenza anche dei presidenti dei gruppi consiliari. Ciò al fine di comprendere quale visione questa amministrazione comunale ha rispetto ai temi in argomento, quali sono i tempi di realizzazione e le possibili azioni e soprattutto qual è il reale impatto sul futuro delle partecipate, delle prospettate soluzioni visto che anche le interlocuzioni attualmente in atto con le nostre singole categorie stanno incontrando enormi difficoltà di dialogo come evidente in questi ultimi giorni".

"Il sindaco - conclude La Piana - riprenda le redini e coinvolga tutte le realtà in un lavoro sinergico, serve un dialogo anche con i gruppi comunali perché ciascuno deve fare la propria parte. Basta parole ora servono fatti concreti e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità del non fatto e di ciò che sta portando in una fase sempre più nera la nostra città".