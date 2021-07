Parte "Vaccini tour", medici in camper per raggiungere i non immunizzati in provincia

Medici Usca “in tour” per vaccinare nei paesi del Palermitano. La struttura commissariale aumenta gli sforzi per raggiungere e immunizzare il più alto numero di persone possibile. Dalla prossima settimana le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), in servizio alla struttura commissariale, andranno comune per comune. È #VacciniTour, la nuova iniziativa dell’Ufficio commissario emergenza Covid Palermo, in collaborazione con i Comuni, per dare nuova linfa alla campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di ampliare il più possibile il numero dei vaccinati, con particolare riferimento ai cittadini over 60, una delle fasce meno immunizzate a livello nazionale.

"Vaccini Tour" vuole essere un modo di raccogliere l’input del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo di intercettare la popolazione non vaccinata andandola a cercare, ma anche la strada per rendere la campagna vaccinale sempre più a chilometro zero, com’è nelle intenzioni della Regione Siciliana, con sforzi congiunti di tutte e tre le strutture per l’emergenza Covid di Palermo, Catania e Messina. “L’estate dovrà essere la stagione delle mille possibilità a livello vaccinale - spiega il commissario Covid di Palermo Renato Costa -. Dobbiamo avvicinare le persone al vaccino, semplificare al massimo le procedure. Molti sono ancora spaventati delle file all’hub: non c’è motivo. Abbiamo abbattuto le attese, riducendole a pochi minuti. Nonostante questo, proprio perché l’estate allontana le persone dall’hub, vogliamo essere noi ad avvicinarci a loro, proponendo anche un’altra soluzione: quella dell’hub itinerante per vaccinare a domicilio. Lo abbiamo già fatto con i senzatetto e le periferie. Lo faremo ora con i paesi, con i ristoranti, le aziende, gli stabilimenti balneari, i supermercati. I nostri medici sono pronti a coprire palmo a palmo l’intera provincia”.

Le prime tappe saranno martedì 6 luglio a Trappeto, mercoledì 7 ad Altofonte e giovedì 8 a Roccapalumba. Se ne occuperanno le squadre Usca dei medici vaccinatori, in servizio alla struttura commissariale. Le stesse che, finora, oltre a prendersi cura dei pazienti Covid lavorando dall’hub della Fiera del Mediterraneo, hanno eseguito circa 1600 somministrazioni nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi” e 8000 vaccinazioni domiciliari. Sommate alle 401 mila inoculazioni eseguite da febbraio a luglio nel solo hub della Fiera del Mediterraneo, rappresentano il 10,5% del totale delle somministrazioni di vaccino in Sicilia, pari a 3.901.000. Da oggi, inoltre, sono attivi i due info point della struttura commissariale in via Ruggero Settimo (angolo via Magliocco) e a Mondello, per dare informazioni ma anche per prenotare il vaccino all’hub della Fiera del Mediterraneo.