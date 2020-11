Partanna, scuola Pascoli chiusa per le lesioni al controsoffitto: "Sette aule agibili"

Da venerdì scorso la scuola Pascoli di via Nettuno, che appartieme alla direzione didattica Partanna Mondello, è chiusa. Lo stop alle lezioni in presenza è stato causato dalle lesioni nel controsoffitto in un'aula al primo piano. I bambini sono così stati costretti ai doppia turni in sede centrale.

I consiglieri comunali Ottavio Zacco e Catia Meli stamani hanno effettuato un sopralluogo nell'edificio con i tecnici del settore edilizia scolastica e con i rappresentanti della scuola. "E' emerso - si legge in una nota - che l'eventuale pericolosità (da verificare ulteriormente con tecnici addetti) del controsoffitto interessa solo il piano primo del plesso scolastico".

"Su nostra richiesta - spiegano i consiglieri - è stato appurato che nelle aule del piano terra non è presente controsoffitto e queste possono essere rese agibili per le lezioni. Tale provvedimento eviterebbe la chiusura totale del plesso, rendendo fruibili le sette aule dell'intero piano terra, scongiurando di fatto il fastidioso doppio turno, e rendendo meno gravoso per gli alunni e per i genitori il prosieguo di un anno scolastico già di per sé alquanto tribolato. Quindi, abbiamo chiesto agli uffici di accelerare l'iter per la riapertura del plesso".