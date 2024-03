Parole di cura dal fronte ucraino: protagonista un gruppo di donne impegnate nel lavoro psicosociale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Evento a Palermo, nel Centro Diaconale Valdese “La Noce”, martedì 12 marzo 2024 alle ore 17.45 Un gruppo di donne impegnate nel lavoro psicosociale racconta la loro esperienza, condividendo che cosa significa l'attivismo in Ucraina in questo momento. A Palermo in occasione del progetto europeo Patterns, che intende formare sul lavoro educativo e di supporto psicologico e sociale in situazioni di emergenza, le attiviste di Act For Ukraine, sono state invitate a presentare la loro esperienza, in un incontro organizzato da EDI Onlus - Educazione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Centro Diaconale Valdese “La Noce” e il Consorzio Il Sale della Terra. Ascoltare in maniera profonda chi vive una situazione di conflitto armato significa aprirsi a domande inaspettate anche per chi pensa che la pace sia necessaria. Rinunciare alla propria casa, alle proprie abitudini, al vivere insieme ai propri fratelli, padri, mariti, ha significati profondi e risvolti importanti sulla quotidianità e sulle prospettive future. Vivere l’emergenza delle sirene, dell’attesa delle notizie dal fronte, così come supportare le truppe, le popolazioni colpite, le persone che hanno lasciato i propri villaggi cambia le traiettorie di vita di un’intera generazione. Cambia il lavoro sociale in tutto il territorio ucraino, ma anche oltrefrontiera, laddove numerose persone si sono dovute rifugiare. Come si può agire in questo contesto? Che cosa significa supportare e supportarsi? Questi alcuni degli interrogativi che verranno posti nell’incontro per comprendere e prendere con noi quanto in questo momento sta accadendo, ma anche quanto si può agire. Per chiudere l’incontro, il MEAN (Movimento Europeo di Azione Nonviolenta) presenterà l’azione che sta svolgendo per promuovere i Corpi Civili di Pace, un percorso basato sugli insegnamenti di Alex Langer che li aveva teorizzati come strumento di prevenzione dei conflitti armati, e che ancora oggi resta fondamentale per costruire una comunità europea basata sui valori della pace, della convivenza e del rispetto dei diritti. L’evento è gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare. Per informazioni: comunicazione@edionlus.it 347.4711051