Parco Uditore, domani verrà inaugurato il nuovo campo bocce

Domani al Parco Uditore verrà inaugurato il nuovo campo bocce realizzato e donato dal Rotary Club Palermo Mediterraneo. All'inaugurazione parteciperanno autorità regionali e comunali e il governatore del Distretto 2110 'Sicilia e Malta' del Rotary, Alfio Di Costa.

Taglieranno il nastro inaugurale il presidente del Rotary Club Palermo Mediterranea Pietro Cataldo, il presidente del Parco Uditore Piero D'Angelo e il governatore del Distretto Rotariano 2110.

"Il campo regolamentare (27,5 x 4 metri) con fondo in erba sintetica - si legge in una nota - è stato finanziato con sovvenzione distrettuale della "Rotary Foundation". Oltre ai consueti fruitori del Parco, l'impianto sarà disponbile per lo svago e la socializzazione di utenti diversamente abili, anziani e ragazzi. ll progetto si è avvalso della partecipazione dell'intera 'famiglia' del Rotary Palermo Mediterranea: i giovani del Rotaract donano panchine, i ragazzi dell'Interact offrono le bocce con logo "Rotary". Le concrete attività di"club service" in favore del sociale sono continuate pur in tempo di pandemia, aggiugendo quest'ultima struttura sportiva agli interventi strutturali e donazioni d'impianti ludico-sociali già realizzati nel Parco Uditore".