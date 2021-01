Covid, la curva dei contagi continua a salire: ingressi limitati al Parco della Salute

Da martedì 19 gennaio l'ingresso al Parco della Salute sarà consentito solo alle persone con disabilità in possesso di certificazione 104 e al loro accompagnatore e agli operatori e ai tesserati delle associazioni sportive. Così ha deciso Vivi Sano Onlus, l'associazione che ha riqualificato e gestisce l'area verde intitolata a Livia Morello, alla luce gli ultimi dati dell'Asp di Palermo sull'andamento della curva dei contagi.

"Ci dispiace - spiegano i gestori - per i tanti bimbi e i ragazzi che frequentano il parco tutti i giorni ma, in assenza di decisioni da parte di chi amministra, il senso di responsabilità ci impone di prevedere nuovamente restrizioni per l'utenza, a partire dalla prossima settimana. Non ci resta altro da fare che garantire le attività per chi ha maggiore bisogno di un luogo sicuro dove giocare o fare sport e per chi, le associazioni, applicano protocolli sicuri nello sviluppo delle attività per i bimbi. Forza!".

Non è la prima volta che l'associazione limita gli ingressi al parco ai più fragili da qaundo è iniziata la pandemia.