Nel Parco delle Madonie un sentiero dedicato a Biagio Conte

Sarà chiamato "Sentiero Biagio Conte" il tratto che, lungo il versante di Polizzi Generosa sulle Madonie, conduce da Portella Colla fino a Piano Cervi. Un luogo in cui il missionario laico Biagio Conte era solito ritirarsi in eremitaggio e che oggi sarà dedicato alla sua memoria.

Circa 1.800 metri di sentiero, facilmente accessibile, caratterizzato dalla presenza di faggi che, grazie al Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana e alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, sarà sottoposto a interventi di manutenzione per essere fruito dai visitatori. Prevista anche la collocazione di capannine in legno sulle quali saranno riportate alcune frasi meditative di Biagio Conte e la descrizione di specie botaniche presenti nell’area.

"Biagio Conte - afferma il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone - è stato il seme gettato per fruttificare il bene e distribuirlo ai poveri. Oggi voglio conservare e tutelare il ricordo della sua permanenza in questo luogo da lui tanto amato nel Parco delle Madonie, dedicandogli un primo tratto del sentiero che da Portella Colla conduce fino a Piano Cervi e che sarà chiamato 'Sentiero Biagio Conte'. Sarà un luogo della memoria in cui tutti potranno recarsi, senza alcuna mistificazione religiosa ma che riveste solo un aspetto di carattere affettivo verso Biagio Conte, colui che fu la colonna portante della Missione Speranza e Carità sempre accanto agli ultimi".