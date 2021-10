Parco delle Madonie, consegnati i lavori per la riqualificazione di Piano Battaglia

E' stata firmata stamane nella sede del Parco delle Madonie, a Petralia Sottana, la consegna dei lavori per la sistemazione della strada di accesso alla stazione sciistica di Piano Battaglia. L’intervento, del valore di 1,2 milioni di euro, è finanziato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Nello Musumeci. I lavori dovranno essere completati - dall'impresa Michelangelo Mammana di Castel di Lucio, in provincia di Messina - entro 240 giorni. Il progetto è stato redatto dall'Ufficio tecnico del Comune di Petralia Sottana.

L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione di Piano Battaglia deliberato dal governo regionale dopo un sopralluogo del presidente Musumeci, due anni fa. Il Progetto comprende: strada accesso agli impianti, elisuperficie, spazi per infermeria, informazioni turistiche, Forze dell’ordine, guide alpine e bagni pubblici (questi ultimi a cura della Città metropolitana di Palermo).

Erano presenti il presidente Musumeci, l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, il direttore dell'Ufficio contro il dissesto Maurizio Croce e il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Neglia. A fare gli onori di casa il presidente del Parco delle Madonie, Angelo Merlino.

"Mentre diamo il via alla riqualificazione di questa importante stazione di villeggiatura - ha dichiarato Musumeci - rimane viva la preoccupazione per l'inattività degli impianti di risalita a causa di un contenzioso tra la ditta e la Città metropolitana. Una situazione di stallo che rischia di far saltare anche la prossima stagione invernale. A giorni promuoverò un incontro con il sindaco Orlando, il titolare dell'impresa e i rispettivi legali per verificare la possibilità di trovare un'intesa".