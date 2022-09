VIDEO | Immondizia e ingombranti: il Parco Libero Grassi nel degrado, e l'anfiteatro scompare tra le sterpaglie

Dopo l'ultimatum della figlia Alice ("Farò rimuovere il nome di mio padre se non sarà effettuata una bonifica") siamo andati a vedere in che situazione si trova l'area verde intitolata all'imprenditore ucciso dalla mafia. L'assessore alle Politiche ambientali Andrea Mineo: "Risorse entro la fine dell'anno. Vogliamo creare uno spazio per tutta la città"