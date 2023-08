Parco Libero Grassi, il Comune scandisce i tempi: "Lavori di bonifica in gara entro l'anno"

"Entro l'anno manderemo in gara i lavori di bonifica del parco Libero Grassi, per il quale la Regione ha confermato il finanziamento di 11 milioni di euro". La promessa dell'assessore alle Politiche ambientali e riqualificazione costiera Andrea Mineo arriva nel giorno del 32esimo anniversario dall'omicidio dell'imprenditore che per primo si è ribellato alle richieste di pizzo della mafia.

L'amministrazione comunale, quindi, scandisce i tempi per la riqualificazione dell'area verde di Acqua dei Corsari, che non ha mai aperto i battenti al pubblico, diventando purtroppo terra di degrado e criminalità, che l'ha usata come cimitero per le carcasse d'auto rubate. Colpa dei tanti (troppi) ritardi nell'esecuzione dei lavori, che hanno spinto Alice Grassi, figlia dell'imprenditore, a chiedere provocatoriamente di intitolare il parco all'ex sindaco mafioso Vito Cincimino. Un pungolo per il Comune che, tramite l'assessore Mineo, "ringrazia sentitamente Alice e Davide Grassi e tutta l’associazione per essere stati costantemente accanto al Comune per stimolare l’azione e non perdere le opportunità economiche, come già avvenuto quando anni fa furono sprecati 5 milioni di euro per una sistemazione superficiale che non aveva contemplato la necessaria bonifica che rende fruibile quel luogo".

Adesso il progetto esecutivo è stato già inviato alla Commissione tecnico scientifica presieduta da Gaetano Armao per l'esclusione della Vas (Valutazione amvientale strategica) "in modo da accorciare i tempi della gara". La commissione istruttoria ha deliberato positivamente a fine luglio, "quindi, a brevissimo manderemo in gara gli indispensabili lavori di bonifica. Successivamente verranno avviate le procedure per il progetto paesaggistico e funzionale che consentirà, attraverso il tributo di memoria a Libero Grassi, di donare un grande parco vegetale, costiero, sportivo e socio-educativo a servizio del quartiere, soprattutto delle scuole e dei ragazzi, dell’intera città che potrà tornare a riappropriarsi di quei luoghi martoriati dalla mafia edilizia dei tempi cupi del 'sacco di Palermo' e della Città metropolitana, poiché quello sarà un meraviglioso parco di ingresso alla città e potrà essere fruito anche dai Comuni limitrofi", conclude Mineo.