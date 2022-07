Parco archeologico dell'Himera, torna a splendere anche di notte il tempio della Vittoria

"Nel sito archeologico di Himera sono stati effettuati in questi giorni significativi interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato l'accesso all’area del tempio della Vittoria", a renderlo noto è l'assessorato regionale ai Beni culturali. "Grazie ad un intervento disposto dal direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, Domenico Targia, infatti, sono stati effettuati i lavori di ripristino della barra e del cancello di accesso all'area in cui si trovano il tempio e il museo Pirro Marconi, ripristinati i muretti perimetrali e attivata l'illuminazione notturna dell'ingresso all'area".

Inoltre, come si legge sempre in una nota, "è stato realizzato un nuovo ingresso per i disabili che consente di accedere ad uno spazio abitualmente utilizzato dalle carrozzine che si collega all'itinerario costituito dall'ex linea ferrata dismessa. Gli interventi effettuati hanno migliorato l'immagine complessiva del sito che risulta oggi bonificato e in sicurezza essendo stato pure inibito l'ingresso alle auto".

L'assessore al ramo, Alberto Samonà, rimarca che "la buona tenuta del patrimonio culturale passa anche attraverso l'attenzione alla manutenzione di luoghi carichi di storia come questo. Gli interventi messi in campo dal nuovo direttore del Parco archeologico Targia e dal suo staff vanno nella direzione del recupero della funzionalità dei siti ai fini di una migliore valorizzazione dell'offerta culturale della Regione".

Sempre in relazione al Parco archeologico vanno segnalati gli interventi di somma urgenza in corso nel sito di Solunto dove, grazie all'impegno diretto dei dipendenti del Parco e dello stesso direttore, sono in corso i lavori di recupero di un edificio, da anni abbandonato e vandalizzato più volte, che ospiterà nuovamente gli uffici, ridando la giusta dignità alla sede istituzionale e amministrativa del Parco.