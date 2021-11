Morì per una leucemia fulminante, intitolato alla piccola Marta il nuovo parco giochi inclusivo di Geraci

Dedicato alla memoria di Marta Minutella, tragicamente scomparsa lo scorso mese di marzo per una leucemia fulminante, il nuovo parco giochi inclusivo di Geraci Siculo. L’amministrazione comunale ha voluto dedicare alla piccola il nuovo spazio per i bambini, inaugurato ieri, e in centinaia, nonostante il freddo, hanno voluto partecipare al taglio del nastro per stringersi ancora una volta attorno ai familiari della piccola.

“L’intera comunità geracese è rimasta profondamente scossa dalla prematura scomparsa della piccola Marta – afferma il sindaco Luigi Iuppa – una bambina solare che qui a Geraci Siculo ricordiamo tutti con grande nostalgia. Abbiamo voluto legare a lei questo luogo destinato a diventare punto di incontro e di svago per tutti i nostri bambini, nella speranza che possa essere un modo per mantenere viva nel tempo la memoria collettiva verso di lei e verso tutti i bambini che soffrono o che vengono strappati alla vita a causa di una brutta malattia”.

Nelle settimane scorse il parco giochi inclusivo di Geraci Siculo è stato anche premiato a Parma con il premio “Cresco Award” assegnato dalla Fondazione in collaborazione con Poste Italiane, nella categoria “Sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni”.

“Voglio ringraziare - continua il primo cittadino - tutti coloro che ci sono stati accanto nel percorso di realizzazione di questo spazio così importante per la nostra comunità, i progettisti e le maestranze che lo hanno realizzato, gli imprenditori e i professionisti locali che hanno effettuato delle donazioni per arricchire di giochi e libri il nostro parco, l’Arnas Civico di Palermo che ha donato due aceri nel ricordo di Marta e di tutti i bambini che soffrono; tutta la comunità geracese che ancora una volta si è mostrata unita e, più di tutti, la famiglia Minutella che, pur nel grande dolore, ha accettato di partecipare alla cerimonia di inaugurazione del Parco giochi inclusivo Marta Minutella”.