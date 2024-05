Per la Giornata mondiale dei bambini, il Comune di Gangi restituisce il parco giochi ai più piccoli

In occasione della prima Giornata mondiale dei bambini, voluta da Papa Francesco, il comune di Gangi ha restituito ai più piccoli il parco giochi di via Umbria. Il parco, che si trova nella parte a valle dell'abitato. era chiuso da alcune settimane per consentire un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza costato alle casse comunali circa 30 mila euro.

"Gli interventi che abbiamo effettuato – spiega il sindaco Giuseppe Ferrarello – sono stati la manutenzione, la riqualificazione dei luoghi, l'installazione di nuovi giochi e principalmente la posa di una nuova pavimentazione, oltre a pensare a collocare tre panchine, una fontanella e rendere il parco più sicuro per i nostri bambini con apposite protezioni. Un ringraziamento va al nostro ufficio tecnico, alla ditta Barreca Giuseppe e alla mia esperta in attività produttive e commercio Domenica Nasello".

Alla cerimonia, con tanto di benedizione del parroco delle parrocchie del Santissimo Salvatore e Santa Maria don Massimo Alfonzo, hanno preso parte il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, assessori, consiglieri ma anche il comandante della Stazione dei carabinieri Mimmo Zurlo e il vigile urbano Filippo Maria. Ad effettuare il taglio del nastro sono stati due bimbi: Angelica e Francesco.