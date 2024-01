Un team di esperti per dare un nuovo volto alla Favorita, ma intanto i rifiuti raccolti dai volontari restano lì

Il Comune costituisce un gruppo di lavoro guidato da Giuseppe Barbera, assessore al Verde nell'era della Giunta Orlando, per dare un nuovo volto al Parco della Favorita. Ma nel frattempo le impellenze restano irrisolte. Lo dimostrano quei rifiuti raccolti tra ottobre e novembre scorsi da volontari e rimasti per il momento nel polmone verde della città in attesa che qualcuno li porti via. E' quanto viene fuori da un incontro avuto dal Comitato per la tutela del Parco della Favorita con l'assessore comunale alle Politiche ambientali Pietro Alongi.

"Abbiamo chiesto all'assessore la rimozione dei circa 150 sacchi e di fare intervenire la Rap ma ci ha detto che l'azienda partecipata non ha competenza sull'area (compito che spetta ai Rangers in quanto demanio regionale, ndr). Questo dà la misura del totale abbandono del Parco della Favorita. Il nostro comitato, che nasce dalla necessità di tutelare le aree verdi della nostra città a fronte dei passati e distruttivi incendi che si sono verificati a fine luglio su tutta la Sicilia, non intende in alcun modo permettere che si ripristini lo stato di abbandono e degrado precedente al nostro intervento", si legge in una nota. Il comitato proseguirà con l'azione di bonifica delle discariche all'interno della Favorita e fa sapere che "l'assessore ha dato la disponibilità nel fornirci le attrezzature, le tute e i dispositivi di sicurezza per agevolare il lavoro svolto".

Intanto il sindaco, condividendo una proposta del vicecapo di gabinetto Sandro Follari, attraverso una determina firmata lo scorso 9 gennaio, ha istituito un team che entro 90 giorni dovrà redigere uno studio con una serie di obiettivi che prevedono tra gli altri l'ampliamento delle opportunità di fruizione del parco da parte della cittadinanza: l'eventuale realizzazione di orti urbani; il censimento degli immobili nell'area del Parco e relativi interventi di riqualificazione e riuso; l'eventuale recupero degli impianti sportivi esistenti e il potenziamento delle aree destinate all'esercizio fisico; la regolazione della viabilità e proposte per favorire la mobilità pedonale e "dolce".

Il gruppo di lavoro, la cui partecipazione è a titolo gratuito, è composto da Giuseppe Barbera, docente dell'Università, che sarà anche il coordinatore; Paola Di Trapani, referente del Comune; Giuseppina Liuzzo, dirigente del settore Ambiente; Claudio Cimo, dirigente area di gestione Fondi extra-comunali; Sergio Sparacio, funzionario del settore Sport; Alessandro Carollo, dirigente Mobilità e traffico; Mario Miceli, delegato dalla Soprintendenza; Giovanni Provinzano, rappresentante associazione Rangers d'Italia/sezione Sicilia; Francesco Picciotto, dirigente del servizio 3 Aree Naturali protette, Rete Natura 2000 e Sviluppo sostenibile; Aurelio Sanguinetti, delegato associazione Legambiente Palermo. Il gruppo potrà, avvalersi del contributo degli assessori all'Ambiente Pietro Alongi, alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta, allo Sport Alessandro Anello, al Traffico Dario Falzone ed ai Lavori Pubblici Totò Orlando, nonché dove opportuno dei presidenti delle commissioni consiliari.