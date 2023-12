Non si chiamerà più Parco Cassarà, lo spazio chiuso da 10 anni perde pure il nome

Nella scorsa estate la famiglia del vicequestore Ninni Cassarà ucciso dalla mafia nell'agosto 1985 si fece sentire. E con una lunga lettera al sindaco Roberto Lagalla chiese di rimuovere la targa col nome del loro congiunto all'ingresso dello spazio verde chiuso da 10 anni. Un appello che non sembra essere rimasto inascoltato. Con una determina firmata lo scorso 19 dicembre, infatti, il primo cittadino ha disposto di revocare l'intitolazione dell'area tra via Altofonte e via Ernesto Basile al poliziotto assassinato da Cosa nostra. All'agente ucciso col collega Roberto Antiochia in via Croce Rossa, il Comune vuole adesso intestare il parco urbano che si trova all'interno di Villa Trabia.

Manca solo il via libera della Prefettura affinché la novità toponomastica vada in porto. Si tratta spesso in questi casi di una mera formalità. Anche perché la Soprintendenza ha espresso il proprio parere favorevole per la nuova intitolazione a condizione che venga mantenuta la denominazione storica "Villa Trabia alle Terre Rosse".

Ma il fatto che l'amministrazione Lagalla decida di non associare più il nome di Cassarà al parco vicino all'Università lascia presagire che, quello che doveva essere un polmone verde in una zona ad alta densità residenziale, è destinato a non riaprire a breve. L'atto del sindaco, tra l'altro, arriva a poche settimane dalla conclusione dell'inchiesta giudiziaria per falso ideologico e disastro ambientale chiusasi con l'assoluzione di tutti gli imputati. Nessun colpevole, dunque. E adesso neppure più un nome per quel parco sterminato, rimasto aperto per pochi mesi e che rimane una chimera per la città.