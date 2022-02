Parco Cassarà, approvata mozione in Consiglio: "Il Comune trovi il modo per bonificarlo"

Approvata in Consiglio comunale una mozione per la riqualificazione del Parco Cassarà che impegna il sindaco Orlando e la Giunta a individuare progetti, anche con le risorse messe a disposizione dallo Stato attraverso il Geobonus, utili alla bonifica dell'area tra corso Pisani e via Ernesto Basile. L'area verde, intitolata al dirigente della Squadra mobile ucciso dalla mafia il 6 agosto 1985 nell'androne di casa insieme con l'agente di scorta Roberto Antiochia, è chiusa al pubblico dall'aprile del 2014 a causa della presenza di amianto sotto la superficie.

A ottobre scorso, la Lega Giovani coordinata da Elisabetta Luparello ha anche lanciato una petizione intitolata “Salviamo il Parco Cassarà" nel corso di una manifestazione organizzata davanti all'ingresso del polmone verde insieme con i rappresentati cittadini e provinciali della Lega e la presenza, tra gli altri, del senatore Luca Briziarelli e dell'assessore regionale ai Beni culturali e dell'Identità siciliana Alberto Samonà.