Parco Cassarà chiuso da 10 anni, è protesta: "Il recupero non può più essere rinviato"

"L'intitolazione di Villa Trabia al vicequestore Ninni Cassarà è condivisibile. Non lo è però la perdurante mancanza di risposte da parte dell'amministrazione Lagalla ai palermitani sul grande polmone urbano dell’area universitaria, conosciuto per anni come Parco Cassarà, del quale chiediamo l’apertura almeno del primo tratto dell'area cosiddetta ‘verde’ che si affaccia sul corso Pisani. Ad oggi siamo in attesa dei risultati del piano di caratterizzazione affidato lo scorso 11 ottobre a un professionista". A dirlo è la consigliera comunale del M5S Concetta Amella.

Il Parco Cassarà non è fruibile da ormai 10 anni. Ossia da quando venne chiuso e sequestrato dalla magistratura per la presenza di amianto e altri materiali potenzialmente nocivi che ne inibiscono l'ingresso al pubblico. A seguito dell’apposizione dei sigilli, avvenne la suddivisione in tre zone, in base alla gravità dell’inquinamento. Oltre a quella verde, estesa per circa 15 ettari, una rossa inibita al pubblico, contigua a via Ernesto Basile e una gialla, intermedia fra le due.

"Da allora - prosegue Amella - un calvario mai finito, con l’unica novità della decisione del sindaco Lagalla di ritirare l’intestazione del Parco al vicequestore ucciso dalla mafia nel 1985, su richiesta della sua famiglia. Vogliamo che quest’area venga definitivamente resa accessibile in sicurezza e restituita alla libera fruizione dei cittadini".

"Per protestare contro l’inconcludenza dell’amministrazione - annuncia la consigliera - abbiamo programmato un sit-in per giovedì 28 marzo alle 9, davanti ai cancelli di via Ernesto Basile. Invitiamo tutti quanti a intervenire per far sentire la propria voce su un’azione di recupero ambientale che non può essere più procrastinata".