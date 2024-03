VIDEO | Parco Cassarà, l'assessore Alongi: "Una parte riaprirà entro due anni"

Così il delegato al Verde dell'amministrazione Lagalla sull'area chiusa ormai da dieci anni. "Due settimane fa è stato costituito un tavolo per un primo studio di carotaggio. Nell'arco di 20 giorni la Regione ci dirà come procedere. Ci sono due zone, una rossa e una gialla di 12 ettari. Se lavoriamo alacremente, riusciremo ad aprire quella con un inquinamento meno grave ma per l'altra servirà più tempo"