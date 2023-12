Parco Cassarà, a 10 anni dal sequestro nessun colpevole per la bomba ecologica: tutti assolti

Sono passati esattamente 10 anni da quando, dopo una forte pioggia, all'interno del Parco Cassarà - secondo per estensione solo alla Favorita con i suoi 28 ettari di verde tra via Basile, corso Pisani e via Altofonte - allora inaugurato da pochi mesi, spuntarono dal terreno diverse lastre di eternit. La punta di un iceberg che aveva poi portato alla socperta di un'enorma discarica di rifiuti anche pericolosi sotto il terreno e al sequestro dell'intera area ad aprile del 2014. Scattò anche un'inchiesta giudiziaria che oggi si conclude con l'assoluzione di tutti gli imputati per falso ideologico e disastro ambientale.

Nello specifico sono stati scagionati Luigi Trovato e Francesco Savarino (direttori dei lavori), Giorgio Parrino, Michelangelo Morreale ed Eugenio Agnello (componenti della commissione di collaudo) e l'imprenditore Gianfranco Caccamo (sono difesi dagli avvocati Basilio Milio, Ottaviano Pavone, Domenico Russello e Gualtiero Cataldo). Nel 2020 erano stati assolti tre imputati che avevano scelto l'abbreviato: l'architetto e dipendente del Comune Vincenzo Polizzi (che era Rup) e gli imprenditori Filippo e Francesco Chiazzese (titolari della ditta che aveva eseguito i lavori). Furono invece prosciolti i dirigenti del settore Ambiente del Comune, Roberto Giaconia e Francesco Fiorino.

Il Parco Cassarà appena inaugurato, in una città devastata dal cemento, nel 2013 era stato preso d'assalto dai palermitani, ma il sogno di avere un nuovo polmone verde si era infranto dopo pochi mesi e, con quello che era stato ritrovato sotto il manto erboso, l'area divenne invece una bomba ecologica. Tuttora non bonificata: il parco è chiuso e la famiglia del vicequestore Ninni Cassarà, ucciso da Cosa nostra, ha chiesto addirittura di togliere il suo nome.

La Procura, dopo la scoperta delle prime lastre di eternit, decise di aprire un'inchiesta e agli atti c'erano anche le dichiarazioni del pentito Stefano Lo Verso, che aveva raccontato come negli anni Ottanta quella zona fosse considerata addirittura "la discarica della città". La riqualificazione avviata successivamente, dunque, non era stata compiuta quindi con tutti i crismi, visto che nel terreno vennero ritrovati oltre all'eternit, scarti industriali, copertoni, tubi di gomma, plastica e sabbie da verniciatura.

Con la sentenza emessa oggi, però, si comprende che gli imputati non furono responsabili di quello scempio ambientale - evidente e per giunta noto storicamente, anche alla luce di quanto dichiarato anche dal collaboratore di giustizia - ma impunito.