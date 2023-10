Parcheggio di piazza Giulio Cesare, rimosso il chiosco: "Covo per tossicodipendenti e prostitute"

Rimosso il chiosco utilizzato come punto di informazioni turistiche all'interno del parcheggio comunale di piazza Giulio Cesare. A richiederlo a gran voce, in questi anni, erano stati i residenti della zona. "La struttura era ormai utlizzata da anni come ritrovo per tossicodipendenti che al loro interno trovavano un riparo per consumare sostanze stupefacenti o come luogo di prostituzione - ha commentato il presidente della prima circoscrizione, Giovanni Bronte -. La presenza del chiosco era diventata scomoda. Dopo numerose segnalazioni, finalmente si è giunti alla rimozione, grazie anche ad un lavoro cominciato molto prima del mio insediamento come presidente di circoscrizione, dall’attuale vicepresidente Antonio Nicolao, cui va un plauso per il suo impegno".

All'interno del parcheggio si trovano si trovano gli uffici dello Stato civile del Comune. "L’obiettivo più grande - ha proseguito Bronte - non è quello di aver fatto smontare un gazebo arrugginito, ma di poter così dare maggiore sicurezza al parcheggio stesso. Ringrazio l’amministrazione e le maestranze intervenute alla risoluzione di una problematica che da anni andava chiusa".

Nicolao ha aggiunto: "Il chioschetto da tempo era abbandonato e pieno di siringhe. In questi anni non sono mancate le mozioni, le segnalazioni e le denunce alle forze dell'ordine, ma anche le lamentele dei residenti, soprattutto quelli che abitano in via Trieste. Adesso - conclude Nicolao - bisogna che l'amministrazione comunale decida se continuare a tenere aperto il parcheggio nei fine settimana anche la notte, con tutte le conseguenze del caso, oppure assicurare un minimo di vigilanza".