Un nuovo parcheggio per l'ospedale dei bambini tra via Cadorna e via Albergheria

"Presto i cittadini potranno usufruire di un nuovo parcheggio a Palermo, tra via Cadorna e via Albergheria (entrata da via Cadorna), vicino all’ospedale dei Bambini". E' quanto annunciato dal consigliere comunale Salvo Imperiale.

"Il parcheggio, di proprietà dell’ospedale Civico Di Cristina, è già finito, rimane soltanto da affidarne la gestione tramite una gara d’appalto che, come mi ha comunicato il dirigente generale del nosocomio, il dottore Roberto Colletti, scadrà il 6 marzo alle ore 12" specifica ancora Imperiale.

"I residenti del quartiere Albergheria, il parroco, i commercianti mi hanno sollecitato affinché l’opera venisse aperta nel più breve tempo possibile: il traguardo è ormai vicino. Si tratta di una struttura che da un lato, consentirebbe ai parenti dei piccoli ricoverati al Di Cristina di poter usufruire di parcheggi vicino alla struttura e, dall’altro, permetterebbe a chi deve recarsi nelle vicinanze per fare compre, per visitare il centro storico, di poter comodamente lasciare la propria auto senza la frenetica e snervante ricerca di posteggi. Ne gioverebbe anche il traffico veicolare nella zona, troppo spesso rallentato dalle auto che ingiustificatamente vengono parcheggiate in doppia fila".