Mondello pedonale, ma il parcheggio Mongibello chiude alle 20: protestano commercianti e cittadini

Da un lato ci sono i residenti che hanno protestato perché il parcheggio Mongibello, a Mondello, durante la notte si trasformava in un punto di ritrovo, con schiamazzi e confusione; dall'altro ci sono i commercianti, i titolari di b&b, i turisti e i tanti palermitani che vorrebbero passare le serate estive vicino al mare - zona peraltro pedonalizzata - che però non sanno dove lasciare la macchina. Se c'è chi condivide l'ordinanza comunale del 13 settembre scorso con cui è stata disposta la chiusura del parcheggio alle 20, in queste settimane monta invece la protesta di chi vorrebbe restasse aperto fino a più tardi.

Sembra una cosa semplice da risolvere, ma - come quasi sempre accade a queste latitudini - diventa invece molto complicato. Uno spiraglio però c'è: mentre il presidente della Sesta commissione, Ottavio Zacco, ha chiesto formalmente al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore al Traffico, Dario Falzone, la revoca dell'ordinanza dell'anno scorso, dal Comune fanno sapere che "quello del parcheggio Mongibello è un tema già nell'agenda dell'Amministrazione che si sta confrontando con Amat (che gestisce la sosta tariffata, ndr) per individuare la procedura più snella che porti a una gestione dell'area da parte dell'azienda nell'ottica di un ampliamento della fascia oraria di apertura del posteggio fino a tarda sera".

PalermoToday ha contattato Amat e il presidente Giuseppe Mistretta fa sapere di essere "immediatamente disponibile a prolungare l'apertura non solo dell'area Mongibello, ma anche del parcheggio Galatea, mettendo a disposizione il proprio personale anche per garantire la sicurezza e la tranquillità dei residenti". L'idea che sarebbe allo studio è quella di estendere l'apertura al posteggio tutti i giorni fino a mezzanotte e il sabato fino all'una, estendendo quindi di 4/5 ore la sosta tariffata.

Se, come detto, è semplice a dirsi, non lo è a farsi perché occorre intervenire rapidamente e i passaggi amministrativi per definizione sono l'antitesi della velocità. Nelle prossime ore si cercherà quindi di trovare la soluzione migliore e più efficace per garantire tutti gli interessi in gioco.