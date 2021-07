Altavilla Milicia, colonnina guasta al parcheggio comunale: "Un'ora di fila per pagare e le multe fioccano"

A denunciare il disservizio è il segretario regionale di Alleanza Democratica, Daniele Perricone: "Bella idea del Comune per fare cassa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel parcheggio comunale di Altavilla Milicia, zona lido Capannina, una delle due colonnine per pagare è guasta. Gli automobilisti sono quindi costretti a fare anche un'ora di fila per munirsi del ticket. Molti a causa delle lunghe attese a volte rinunciano e le multe fioccano. A denunciare il disservizio è il segretario regionale di Alleanza Democratica, Daniele Perricone: "Bella idea del Comune per fare cassa a scapito dei balneanti post Covid".