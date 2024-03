Expocook, polemiche per il posteggio a pagamento dentro alla Fiera: "Soldi chiesti senza alcuna autorizzazione"

Cinque euro per posteggiare la propria auto all'interno della Fiera del Mediterraneo e raggiungere Expocook, senza che però sia stata pagata la concessione al Comune e dunque sia stata data un'autorizzazione. Come conferma l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. L'ottava edizione del più grande evento del Sud Italia dedicato al mondo della ristorazione e dell'hotellerie, che anche quest'anno ha trovato casa all'interno del polo fieristico di via Sadat, chiude nel segno delle polemiche.

Negli oltre 25 mila metri quadrati di area espositiva, con sei padiglioni e 15 settori tematici, sono state migliaia le persone che la manifestazione ha accolto. Le prime segnalazioni sul pagamento sono arrivate in redazione. Così PalermoToday ha deciso di verificare di presenza. E ha potuto accertare che all'ingresso da piazza Cascino le auto e le moto vengono fermate da un addetto dell'organizzazione che chiede il pagamento di 5 euro per poter accedere al parcheggio. Pagamento che gli automobilisti effettuano in contanti e senza che gli venga rilasciata alcuna ricevuta. "Una cifra spropositata. Mi sembra assurdo si debba pagare", dice uno di loro appena sceso dalla sua auto.

Ma indipendentemente dalla cifra richiesta, il pagamento sarebbe stato corrisposto senza alcun titolo. Perché dall'amministrazione comunale chiariscono che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione. Il Comune infatti non ha dato a Expocook in locazione il posteggio di oltre 6 mila metri quadrati, concedendolo viceversa a titolo gratuito per favorire ai partecipanti di poter visitare i padiglioni e posteggiare facilmente. L'organizzazione, per far pagare il posteggio ai suoi ospiti, avrebbe invece dovuto corrispondere al Comune circa 2.000 euro, cosa che tuttavia non ha fatto.

E sul caso interviene l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. "Faremo i dovuti approfondimenti - dice - perché dai nostri uffici non è stata data nessuna autorizzazione a poter usufruire il parcheggio e incassare 5 euro a mezzo. Vigileremo affinché vengano rispettate le norme e quanto pattuito in sede di determina e di convenzione con il Comune, sia per questo evento sia per tutti gli altri che autorizzeremo". Cosa succederà è tutto da capire. Ciò che è certo è che difficilmente i visitatori potranno riavere indietro i propri soldi.