"Chiedeva dieci euro per parcheggiare le auto", palermitano denunciato a Bologna

Un disoccupato palermitano di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri di Bologna per truffa e inosservanza del foglio di via obbligatorio: l'uomo, per la terza volta consecutiva, è stato "pizzicato" all'esterno della Fiera di Bologna mentre svolgeva attività di parcheggiatore abusivo.

Quando i carabinieri lo hanno raggiunto, in seguito a diverse segnalazioni, l’uomo ha subito tentato di dileguarsi, ma è stato raggiunto e perquisito. All'interno della tasca della giacca, i militari dell'Arma hanno trovato 70 biglietti con la scritta “parcheggio posteggio auto” e pochi euro.

Nelle vicinanze dell’uomo, i carabinieri hanno individuato due autovetture: sul cruscotto, c'era un biglietto identico a quelli sequestrati. Da ulteriori accertamenti, i militari hanno appurato che il 59enne, presentatosi come un dipendente della Fiera, chiedeva un corrispettivo pari a 10 euro per parcheggiare "regolarmente" le autovetture. Il 59enne era già stato denunciato per lo stesso reato l'11 e il 23 ottobre scorsi, sempre in zona Fiera, a Bologna.

Fonte: BolognaToday