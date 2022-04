Parcheggiare a Palermo è un'impresa: "Si perdono in media 33 minuti per trovare un posto"

Trovare subito parcheggio a Palermo è un’impresa. Secondo un recente studio di https://parclick.it, compagnia di prenotazione di parcheggi in Europa con più di un milione di utenti attivi, i palermitani che vogliono parcheggiare in strada passano una media di 33 minuti ogni giorno alla ricerca di un posto libero, arrivando anche a 46 minuti a seconda del quartiere. Facendo due calcoli, si tratta di 11 ore al mese, senza contare i fine settimana.

In base allo studio, condotto secondo quanto fatto sapere da Paclick con un sondaggio su 500 persone, l'80% palermitani usano ogni giorno l’auto privata per andare al lavoro, ma solamente un terzo di questi cittadini ha il suo parcheggio. Inoltre, la pandemia non ha aiutato; le persone hanno preferito utilizzare l’auto al posto dei mezzi pubblici, anche chi prima si recava abitualmente a lavoro in autobus o metropolitana. E ancora oggi, nonostante ci siano dati buoni sul numero dei contagi e dei vaccinati, anche a fronte dell'aumento dei prezzi del carburante, il numero di palermitani che utilizza il proprio mezzo privato quotidianamente non è diminuito.

I dati dello studio di Parclick rivelano che l’orario peggiore per parcheggiare a Palermo è tra le 19 e le 20, quando la gente rientra a casa dopo aver finito di lavorare. Per quanto riguarda i quartieri, quelli “più difficili” per trovare un posto libero e in cui la gente perde più tempo per trovarlo, sono nella zona del centro storico, piazza Marina, il Foro Italico, piazzale Ungheria, via Emerico Amari vicino al porto e nella zona del Tribunale.

Molto complicato anche riuscire a parcheggiare dopo le 20, orario in cui la Ztl finisce di essere attiva e sia i residenti che i non residenti dei quartieri inclusi nelle varie zone possono entrare gratuitamente nella zona a traffico limitato e parcheggiare gratis nelle zone blu. Inoltre, è molto difficile trovare parcheggio anche al mattino tra le 8 e le 9, orario in cui la gente si reca a lavoro, soprattutto nei quartieri periferici e nelle zone in cui si concentrano molte aziende. Infine, lo studio rivela che il costo medio di un posto auto a Palermo è di circa 150 euro, ma può arrivare a 250 euro e oltre in alcune zone della città.

Luis Paris, Ceo di Parclick ha commentato: "Chi prende quotidianamente l’auto per spostarsi in città sa molto bene che passare circa 33 minuti al giorno per parcheggiare è qualcosa di davvero estenuante. Significa quasi sprecare mezza giornata ogni mese a cercare un posto libero mentre si va o si torna dal lavoro. Noi di Parclick crediamo fermamente nella necessità di rendere i parcheggi di questa città più efficienti e accessibili ai cittadini, attraverso nuove tecnologie che faranno sì che molti spazi non siano più sottoutilizzati e possano essere messi a disposizione dei cittadini a prezzi più economici".