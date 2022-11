Via De Gasperi e via Ausonia, auto davanti agli scivoli per i disabili: "Intervengano i vigili urbani"

Auto parcheggiate davanti agli scivoli per i disabili. Accade sempre più spesso nella zona di via Ausonia, all'angolo con via Briuccia, in via De Gasperi e nelle strade limitrofe. A segnalare i parcheggi selvaggi, con una nota inviata al comando dei vigili urbani e all'assessore alla Mobilità, è il vicepresidente del Consiglio comunale Pino Mancuso, che parla di "gravi disagi per i disabili a causa dell'inciviltà e dell'insensibilità di alcuni automobilisti".

"Ogni giorno - prosegue Mancuso - le macchine vengono posteggiate là dove sono state abbattute le barriere architettoniche, impedendo il passaggio a chi si muove in carrozzina. Tale situazione è diventata insostenibile e crea gravi pericoli all’incolumità dei cittadini mobilità ridotta, costretti a transitare lungo la sede stradale e spesso impossibilitati persino a entrare nella maggior parte dei negozi, degli uffici pubblici e delle farmacie".

Motivo per cui il vicepresidente del Consiglio sollecita "interventi urgenti" da parte della polizia municipale, sia per sensibilizzare che per sanzionare gli automobilisti indisciplinati: "Le istituzioni - conclude Mancuso - diano un segnale di presenza e di vicinanza alle legittime esigenze dei disabili".