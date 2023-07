Stop ai parcheggi selvaggi sulla spiaggia e sul molo di Vergine Maria: "E' pericoloso, sia vietato l'accesso"

Stop alle auto e alle moto sul molo e sulla spiaggia di Vergine Maria. Come ogni estate, la borgata marinara viene stata presa d'assalto da vacanzieri fai-da-te, che parcheggiano selvaggiamente sull'arenile e piazzano tende dappetututto.

Un fenomeno duro a morire che rappresenta un pericolo. A spiegare perché è il consigliere comunale di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, che ha chiesto all'assessorato regionale al Territorio e Ambiente, al comandante della capitaneria di porto e al competente assessorato comunale, "di porre in essere ogni necessaria iniziativa che vieti l'accesso alle autovetture e ai ciclomotori alla spiaggia e sul molo di Vergine Maria".

"Il molo in questione - sottolinea Piampiano - è un'opera pubblica incompiuta senza alcun collaudo, mentre la via di accesso era una stradella di cantiere. Pertanto la loro impropria fruizione rappresenta un serio pericolo per l'incolumità pubblica. Auspico che gli organi competenti intervengano in maniera efficace e tempestiva affinché venga risolto un annoso problema che si ripresenta ad ogni stagione balneare".