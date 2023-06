Cefalù, al via gare d'appalto per la realizzazione di due posteggi in centro

L’amministrazione comunale di Cefalù ha pubblicato le manifestazioni d’interesse finalizzate alla realizzazione e alla gestione di due parcheggi strategici per migliorare la mobilità di cittadini e turisti. Si tratta, in particolare, dell’area “dietro castello”, dove il progetto prevede la realizzazione di 340 posti auto e 16 stalli per i bus, e del parcheggio multipiano di via Verga, che potrà ospitare 150 auto. Entrambi i parcheggi seguono l’iter del project financing con gestione privata e un canone sugli introiti da corrispondere al Comune.

La pubblicazione delle due manifestazioni d’interesse si è resa necessaria a seguito delle gare d’appalto andate deserte negli scorsi mesi, ma su cui l’amministrazione punta per la necessità di ampliare le aree di sosta e le considerevoli ricadute positive sul traffico veicolare in città.

Il valore dei progetti è considerevole: l’appalto “dietro castello” avrà un costo di realizzazione di circa 1,4 milioni di euro, mentre quello della concessione di gestione ventennale ammonta a circa 9 milioni; l’appalto del parcheggio multipiano di via Verga ha invece un valore a base d’asta di 9.649.000 euro. "I parcheggi - spiega il sindaco Daniele Tumminello - sono nostri obiettivi primari, strategici sul fronte della gestione della mobilità dei flussi turistici, sia per gli introiti per le casse comunali. Lavoriamo affinché questi due grandi appalti possano andare a buon fine".