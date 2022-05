Giardino Inglese, Gelarda: "Le papere ancora tra i topi e senza acqua e cibo"

Le papere del Giardino Inglese giacciono ancora in mezzo ai topi e senza acqua e cibo. E' la denuncia del consigliere comunale della Lega-Prima l'Italia Igor Gelarda che ieri si è recato nuovamente nell'area verde di via Libertà per verificare lo stato in cui versa la fauna dopo che, a causa di un'invasione di roditori, è stato necessario intervenire con la derattizzazione.

"Sono tornato al Giardino Inglese - scrive Gelarda - e le due povere paperelle sopravvissute sono sempre più in stato di abbandono. La vasca risulta completamente svuotata, con un manto di muschio scivoloso e i topi che continuano a passeggiare indisturbati. Ieri le guardie zoofile le avevano spostate nella fontana vicina, sporca pure quella. Questa notte le papere sono tornata in quella che loro considerano casa loro, senza acqua e senza cibo. Dobbiamo cercare di salvarle, devono essere spostate a Villa Trabia o a Villa Giulia".

A riguardo - fa sapere Gelarda - l'assessore comunale al Verde Giuseppe Marino ha rassicurato che si interverrà a breve per salvaguardare la salute degli animali.